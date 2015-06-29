专访：力拓今年将向蒙古铜金矿投资至少2.5-3亿美元--蒙古总理

路透6月26日 - 蒙古总理Chimed Saikhanbileg周五表示，矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)已承诺今年将投资至少2.5亿-3亿美元，用于蒙古奥尤陶勒盖铜金矿地下部分的建设。

Saikhanbileg在接受路透采访时称，二期建设预计于今年开工。这标志着这个停滞已久的50亿美元的项目有了新的进展。一旦该矿于2021年全面投产，则有望使蒙古国内生产总值(GDP)提高三分之一。

Saikhanbileg本周访问了纽约和华盛顿，在访问过程中对该国上月与力拓成功达成协议、重启该矿建设一事给予了高度评价。

他说：“蒙古再次对商业投资开放，”他表示：“对投资者而言，这里应当是最热门的投资地之一。”

他还称，参与奥尤陶勒盖铜金矿项目下一阶段融资的有14家不同的国际组织和银行，其中包括世界银行下属的国际金融联盟(International Finance Consortium)和多边投资担保机构。

该铜金矿由力拓运营，预计年均可生产43万吨铜和42.5万盎司黄金，但项目仍需额外融资40亿美元。

Saikhanbileg还表示，关于蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿的命运，议会有望在7月11日议会休会之前形成决议。

Saikhanbileg称，该国正计划仿照新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)设立一个政府投资实体。对此他没有提供多少细节，但表示自己希望该实体能尽快设立。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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