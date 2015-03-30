葡萄牙敦促欧元区进一步整合

路透布鲁塞尔3月28日 - 当欧元区试着度过希腊等债务国面临的危机之际，葡萄牙提出了让区内各国加强经济合作的计划。

葡萄牙提出的这份文件题为“经济和货币联盟谜团中缺失的一块：经济政策合作”，欧盟部长们将在6月领袖峰会前研究此文件。欧洲领袖料将在峰会上提出未来数年强化欧元区的计划。

该文件之所以受到重视，尤其是因为葡萄牙是2008年全球危机后承诺调整政策以换取国际纾困的国家之一。此外，对于希腊政府试图放宽自身纾困条件一事，葡萄牙也是目前抨击最为强烈的国家之一。

在葡萄牙的提议中，有一项是欧元区共同失业津贴计划。这可望平衡在欧元区相同货币政策束缚下的不同经济体的财政影响。

葡萄牙一如希腊，在地理位置上和核心欧元区国家有所隔绝，葡萄牙也希望在欧元区预算规定下，能从为别人带来附带收获的投资中受惠，举例来说，希望有更多的跨国电力线路。

“成员国需要意识到跨境合作能带来正面的溢出效应，就结构性改革而言...有效选区超出各国边界，”路透见到的这份葡萄牙文件中称。

欧元区现有规则要求成员国政府达成公共赤字目标，对各国改革其经济基础结构的努力给予特别信贷支持。

“欧盟层级财政指引提供适当激励，将有利于经济政策和结构性改革，改革能带来明显溢出效应或协同‘红利’，或者更广泛来说促进政策进一步趋同，”葡萄牙表示。

文件中提议上述改革举措应从欧元区整体(而非个别国家)预算的立场下进行考量。

文件未给出其提议的失业津贴计划的细节。(完)

(编译 戴素萍/王兴亚；审校 许娜/张若琪)

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