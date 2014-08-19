宝洁全面检视表现不佳品牌 金霸王及博朗可能剥离

路透纽约8月19日 - 熟悉此事的消息人士表示，全球最大家用品制造商宝洁(P&G)(PG.N)与包括高盛(GS.N)在内的顾问合作，检视旗下最多100个表现不佳的品牌，寻求剥离出脱的可能性。

宝洁尚未决定将剥离哪些品牌，但消息人士说，金霸王(金顶)电池和博朗(百灵)刮胡刀可能是将被剥离的两个最大资产。由于事件不公开，消息人士要求匿名。

宝洁本月曾表示，将考虑出售逾半品牌，这些品牌过去三年来的销售每况愈下，希望藉此重振销售成长并节省成本。

消息人士表示，这些准备接受检视的品牌，估计未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计约为9亿美元。

根据该位人士，单是全球最大电池业务--金霸王(金顶)电池这个品牌，就占了上述EBITDA预估的5亿美元左右。博朗(百灵)是下一个可能被割舍的最大品牌，其在EBITDA预估占了不到1亿美元。

知情人士指出，几家私募股权投资公司已经开始研究涉及宝洁多项品牌的潜在交易。

目前无法立即联系到宝洁公司代表发表评论。高盛则不予置评。

宝洁并未指明计划出售哪些品牌，但执行长A.G. Lafley表示，公司将聚焦于70-80个大品牌，其中包括帮宝适(Pampers)尿布及汰渍(Tide)洗涤剂。

这些大品牌对公司830亿美元年营收的贡献率达90%，获利贡献度超过95%。

对这家消费产品巨擘而言，此番大刀阔斧的动作代表公司策略的大转向；宝洁营收成长始终迟滞不前，在过去13个季度有九季营收不及华尔街预期。

这也反映了各行业大型综合企业精简业务的广泛趋势，通常的作法是削减非核心业务，将资源分配到高增长领域。

雀巢NESN.VX和联合利华(UNc.AS)等大型消费品企业去年就砍掉了表现不佳的业务，精力集中于一线品牌。

默克(MRK.N)、雅培制药(ABT.N)及葛兰素史克(GSK.L)等医疗保健业巨头，最近几个月也纷纷剥离了表现日益衰落的成熟药物业务。

宝洁表示，发达市场增长“不稳”、竞争激烈以及美元走强给公司造成冲击。根据2012年公布的历时五年、高达100亿美元的重组计划，该公司寻求通过精简管理、降低成本和裁员来削减开支。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/于春红; 审校 李婷仪/王兴亚)

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