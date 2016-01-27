宝洁第二季核心营收恢复增长 得益于涨价等因素

路透1月26日 - 宝洁(P&G) (PG.N)新任执行长上任首战告捷，该公司第二季核心营收恢复增长，得益于价格上调以及剥离表现不佳的品牌。

该公司第二季剔除汇率、剥离和收购交易影响的核心营收增长2%，而上季则下降1%，为2008年以来首次下降。

宝洁还公布了因削减成本而好于预期的利润，令该股周二收涨2.55%至78.81美元，表现强于必需消费品分项指数.SPLRCS。

“今日的业绩，连同新任执行长David Taylor关注度的提高，或推动该股在未来数月进入80美元时代，”SunTrust Robinson Humphrey的分析师William Chappell在报告中写道，报告题为“2%的内生性增长--新任执行长首战告捷”。

宝洁正在出售不盈利的品牌，同时将重点放在吉列、帮宝适和汰渍等核心品牌上以改变其增长疲软的状况，分析师认为造成增长疲软的主要原因是该公司对中国等主要市场的趋势反应太慢。

宝洁首席财务官Jon Moeller在电话会议上称，该公司在2016年度前将减少非制造成本25-30%，比原计划提前一年。

他表示，公司将继续投资行动，尽管美元坚挺且预期2016年下半年的媒体支出增幅将达到两位数。

宝洁还表示，将减少对不赚钱的印度品牌的关注，把精力更多的放在毛利率较高的产品上。该公司将近三分之二的营收来自北美以外市场。

该公司表示，美元走强导致第二季营收减少9%，对2016年全年度营收的拖累料为7个百分点，高于此前其预计的5-6个百分点。

公司全年营收仍预计将以较高的个位数百分比下滑。

宝洁第二季营收减少8.5%至169.2亿美元，略低于分析师的平均预期。

扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为1.04美元，比汤森路透I/B/E/S访问分析师的预期高出0.06美元。

消费品企业获利与股价表现对比图表：

here (完)