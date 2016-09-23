P2P网贷平台陆金所洽谈四家投行安排赴港IPO--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月23日 - 数名知情消息人士向路透表示，中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场(陆金所)，正与四家投资银行洽谈安排香港首次公开招股(IPO)计划。
消息人士称，虽然尚未正式委托，但中信证券(600030.SS)(6030.HK)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)已展开陆金所IPO的准备工作。由于讯息并未公开，消息人士不愿具名。
陆金所明年的IPO将成为首家在香港上市的P2P网贷平台，将测试投资人对这类可能颠覆传统金融业的新型企业有多少兴趣。
消息人士称，陆金所IPO的时间及规模仍未确定，但这四家投行料将取得IPO案中最重要的保荐人角色。
陆金所今年1月从多家投资者处筹得12亿美元资金，当时对该公司的估值为185亿美元。
陆金所和中国平安拒绝作评。
花旗集团和摩根大通亦不愿置评。中信证券在香港的投行部门未立即答复作评请求。摩根士丹利未立即作出答复。
汤森路透旗下IFR此前报导称，这宗IPO可能筹资50亿美元，而平安首席财务官8月时表示，IPO可能在2017年进行。(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 白云/王兴亚)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。