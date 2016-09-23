P2P网贷平台陆金所洽谈四家投行安排赴港IPO--消息

路透香港9月23日 - 数名知情消息人士向路透表示，中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场(陆金所)，正与四家投资银行洽谈安排香港首次公开招股(IPO)计划。

消息人士称，虽然尚未正式委托，但中信证券(600030.SS)(6030.HK)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)已展开陆金所IPO的准备工作。由于讯息并未公开，消息人士不愿具名。

陆金所明年的IPO将成为首家在香港上市的P2P网贷平台，将测试投资人对这类可能颠覆传统金融业的新型企业有多少兴趣。

消息人士称，陆金所IPO的时间及规模仍未确定，但这四家投行料将取得IPO案中最重要的保荐人角色。

陆金所今年1月从多家投资者处筹得12亿美元资金，当时对该公司的估值为185亿美元。

陆金所和中国平安拒绝作评。

花旗集团和摩根大通亦不愿置评。中信证券在香港的投行部门未立即答复作评请求。摩根士丹利未立即作出答复。

汤森路透旗下IFR此前报导称，这宗IPO可能筹资50亿美元，而平安首席财务官8月时表示，IPO可能在2017年进行。(完)