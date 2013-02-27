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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 15:07 BJT

世界大国提议放宽制裁换取伊朗停止部分核活动

世界大国与伊朗周二开始举行核问题谈判，各大国向伊朗提出以有限放宽制裁来换取伊朗停止核项目中最具争议的活动，伊朗表示将以相应提议作出回应。此次核谈是伊朗与联合国安理会五大常任理事国及德国(P5+1)八个月来首次就伊核问题举行会谈。图为资料图片。路透
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