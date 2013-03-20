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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 14:12 BJT

步行者95-73轻取魔术

印第安那步行者周一95-73轻取奥兰多魔术。步行者摇摆人乔治全场贡献19分和5个篮板，杰拉德格林替补出场拿到15分。魔术阵中阿弗拉罗和海克纳斯分别贡献10分，魔术主帅杰奎-沃恩下半场吃到两次技术犯规被逐出场。路透

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