亚太地区央行准备迎接美联储调整政策 印尼风险最大

* 亚太地区有四个国家央行将在9月12日举行政策会议

* 外界预期其均将维持利率不变

* 预计美联储下周将对退出宽松举措做出决定

* 印尼成为焦点，因外资卖压重挫印尼卢比

* 韩国、新西兰及菲律宾料将在2014年升息

路透首尔9月10日 - 就在全球市场因预期美国联邦储备委员会(FED)下周将决定缩减货币刺激举措而震荡之际，亚太地区有四个国家的央行将在周四举行政策会议，这四个国家面临的情势虽大不相同，但预料其央行均将维持利率不变。

印尼、菲律宾、韩国及新西兰从5月以来就承受市场剧烈震荡，那时美联储首度暗示其可能逐步停止已持续将近五年的宽松货币政策。

就在新兴市场暴跌时，投资人也益发精挑细选，青睐那些成长前景看好、低通胀、财政及外部收支稳健的经济体。

“最近一波卖压中，有些市场被卖过头了，”汇丰全球研究周一研究报告称。市场更加明朗的理由包括中国稳步成长、全球工业景气向上，部分人甚至预期，美联储退出宽松举措之后，本地区对FED举措造成利率上升的敏感程度或许不会如原先想像中那么大。

“就在众人谈论着新兴市场时代就要结束的时候...你真的以为西方国家经济成长率可在短期未来内超越这些经济体吗？”汇丰报告总结道。

周四将召开央行会议的国家中，只有印尼有投资资金严重外流的情况。身为东南亚最大经济体，印尼需要资本流入来支持其经常帐赤字。印尼第二季经常帐赤字已相当于国内生产总值(GDP)的4.4%。

相反地，菲律宾、韩国及新西兰过去数月表现好得多。虽也曾出现资金流出，但规模并未撼动其市场或经济。

如果美联储确实一如预期开始逐步削减购债规模，那么美国公债收益率(殖利率)上涨可能给新兴市场带来更多痛苦。

但此举也将消除不确定性，并让这些央行安心等到明年初再开始升息，相信美联储不会在他们之前升息。

印尼决策者将抱着更为焦虑的心态等候美联储9月18日的决议。

为抑制资金外流及本币疲弱带来的通胀效应，印尼央行自6月以来累计升息125个基点。

印尼卢比面临的困境在周二加剧，当日兑美元挫跌3%至2009年4月以来最弱水准。卢比兑美元自今年初以来累计下滑16%。

但路透调查显示，由于印尼央行在8月29日的紧急会议上上调了指标利率，多数分析师预计其将在周四的会议上维持利率不变。

不过，鉴于美联储可能会进一步搅动市场，数名分析师认为，印尼央行将被迫再度升息。

“鉴于我们预计未来数月的通胀情况可能更加严峻，印尼央行在稍晚的会议上料将再度升息50个基点，”美银美林分析师Chua Hak Bin表示。

由于投资者追逐收益率更高的美债，资金大规模撤离新兴市场，其中印度成为亚洲地区遭受冲击最大的国家。这是因为和印尼一样，印度这个亚洲第三大经济体正面临不可持续的经常帐赤字，而且其财政赤字也高得令人担忧。

印度央行因为担心加剧经济放缓和推高政府借贷成本，所以不愿意提高利率。该央行采取了预防措施，将政策会议推迟到美联储会议后两天，以便在卢比徘徊在历史低位之际更加明确下一步该采取的措施。

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如欲查看通胀图表，请点选(link.reuters.com/rad92v)

**其他央行可以稍候**

面对这场风暴，韩国和菲律宾等没有紧迫的外部赤字问题的经济体，或是新西兰等稳健的经济体要轻松得多。

菲律宾央行自去年底以来，将其指标利率保持在历史低位3.5%。鉴于经济享受着低通胀和强劲增长，该国央行目前不存在调整利率的压力。

资金撤离新兴市场，使得菲律宾披索今年迄今下跌了7%，股市稍早的涨幅也已经尽数回吐。但是市场风向变化并未令该国经济驶离航道，今年该国经济料将增长7%。

“和印尼等周边国家不同，菲律宾拥有充足的经常帐盈余，因此没有必要提高利率以吸引资金流入来弥补外部赤字，”瑞士信贷驻新加坡分析师Michael Wan表示。

韩国央行5月降息以支持一项财政刺激计划，此后尚无举措，但分析师认为其宽松周期已经结束。

“韩国央行没有理由会进一步降息，因为该国经济不会再恶化，”Hana Daetoo Securities的固定收益分析师Kim Sang-hoon称，“我预计明年年底将会升息，届时大多数央行都将已经开始收紧政策。”

新西兰央行自2011年年初以来就一直将隔夜现金利率维持在记录低点2.5%，但是未来数月房地产价格上涨可能会推动消费者通胀水平从目前的低位全面上升。分析师预计新西兰央行将在明年年初开始升息。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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