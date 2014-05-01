太平洋瓦努阿图岛附近发生6.7级地震

中国已警告朝鲜 若再进行核试验将受到制裁--美国国务卿
路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。
路透新加坡5月1日 - 美国地质调查局(USGS)表示，太平洋瓦努阿图岛(万那杜)附近周四发生6.7级地震。
美国地质调查局表示，震中在Isangel城东南偏南方向150英里(240公里)，震源相对较深，在地下73英里。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami WarningCenter)表示，由于震源较深，不太可能引起海啸。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
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路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
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