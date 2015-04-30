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时事要闻 | 2015年 4月 30日 星期四 19:13 BJT

巴布亚新几内亚外海发生规模6.9地震--USGS

路透4月30日 - 美国地质调查局(USGS)称，巴布亚新几内亚外海周四发生规模6.9地震，震中在Rabaul以南154公里，震源深度为85公里。

尚未传出伤亡消息。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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