太平保险集团完成改制 合适时机或回归A股市场

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海6月7日 - 上海证券报周五报导，中国太平保险集团有限责任公司昨在京召开成立大会，意味着其重组改制完成，并迈出整体上市重要一步。而太平集团发言人近日亦表示，集团公司在合适的时机可能回归A股市场。
太平保险集团董事长王滨表示，中国太平成功重组改制，有助于进一步拓展国际资本市场，完善公司治理，夯实资本补充机制，充实偿付能力，增强可持续发展后劲；要将太平建设成“国内领先、国际一流”综合金融保险集团。
5月底，太平保险集团旗下太平保险(0966.HK)宣布以105.8亿元人民币向母公司收购太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的相应股权和资产。此次收购是太平保险集团获批的重组改制方案中的一部分。
中国太平始创于1929年，公司业务范围已涵盖寿险、产险、养老保险、再保险、资产管理和电子商务等领域；经营区域涉及中国内地、港澳、欧洲、亚太等国家和地区。中国太平2012年末总资产超2,000亿元，位居行业第六。(完)
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。