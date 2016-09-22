中国太保5,000万美元入股美国Metromile 加速布局UBI车险

路透上海9月22日 - 中国大型保险企业--中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)周四宣布，旗下子公司太平洋产险近日完成对美国UBI（基于使用量的保险）车险服务商Metromile的5,000万美元投资，并成为后者的战略投资者和战略合作伙伴。但其未公布具体入股比例。

公司新闻稿称，在新技术层出不穷、车险既有商业模式面临挑战的市场格局下，这是太平洋保险借鉴国际成熟市场的领先实践、加速布局UBI车险领域的重要举措，将对车险业务发展产生重要影响。

太平洋产险高层表示，期待通过此次战略合作，充分借鉴Metromile在车联网技术、风险定价、互联网运营等领域的领先实践和经验积累，积极探索按里程计费的车险商业新模式，为新一代数字化、年轻化的消费群体提供更加个性化、创造性的产品选择及更佳的保险服务体验。

新闻稿指出，未来双方将携手共同打造车险领域的创新型产品，提升服务质量，并将充分利用UBI车险新技术、大数据分析以及数字化服务来引导整个行业的变革。

Metromile成立于2011年，总部位于旧金山，目前其按里程计价的车险业务已覆盖美国七个州，并先后获得了美国、日本、加拿大、中国多家著名投资机构近2亿美元投资。近期其获得保险经营牌照，这意味着Metromile成为可直接为客户提供UBI车险产品的保险机构。

中国太保A股午后报29.48元人民币，涨1.48%。（完）