中国太保5,000万美元入股美国Metromile 加速布局UBI车险

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月22日 - 中国大型保险企业--中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)周四宣布，旗下子公司太平洋产险近日完成对美国UBI（基于使用量的保险）车险服务商Metromile的5,000万美元投资，并成为后者的战略投资者和战略合作伙伴。但其未公布具体入股比例。
公司新闻稿称，在新技术层出不穷、车险既有商业模式面临挑战的市场格局下，这是太平洋保险借鉴国际成熟市场的领先实践、加速布局UBI车险领域的重要举措，将对车险业务发展产生重要影响。
太平洋产险高层表示，期待通过此次战略合作，充分借鉴Metromile在车联网技术、风险定价、互联网运营等领域的领先实践和经验积累，积极探索按里程计费的车险商业新模式，为新一代数字化、年轻化的消费群体提供更加个性化、创造性的产品选择及更佳的保险服务体验。
新闻稿指出，未来双方将携手共同打造车险领域的创新型产品，提升服务质量，并将充分利用UBI车险新技术、大数据分析以及数字化服务来引导整个行业的变革。
Metromile成立于2011年，总部位于旧金山，目前其按里程计价的车险业务已覆盖美国七个州，并先后获得了美国、日本、加拿大、中国多家著名投资机构近2亿美元投资。近期其获得保险经营牌照，这意味着Metromile成为可直接为客户提供UBI车险产品的保险机构。
中国太保A股午后报29.48元人民币，涨1.48%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。