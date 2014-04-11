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时事要闻 | 2014年 4月 11日 星期五 15:44 BJT

巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震

路透悉尼4月11日 - 美国地质调查局周五称，巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震。

太平洋海啸预警中心称，预计不会有极具破坏性的大范围海啸，但是称这样强度的地震可在该地区海岸线引发浪潮。

最初测定的地震强度是7.4级，随后下修为7.3级。美国地质调查局称，震中位于Bougainville中的Arawa镇西南75公里，震源深度为50公里左右。(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)

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