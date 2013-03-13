TPP自贸谈判取得进展但仍存障碍 日本短期内不太可能加入

路透新加坡3月13日 - 参与协商的人士周三表示，泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)自由贸易谈判的磋商正取得进展但也仍有障碍，且日本不太可能准备好加入5月的下一回合谈判。这表明，希望今年签署协定的11个国家仍面临艰难道路。

代表新加坡磋商的Ng Bee Kim指出，如果日本表达参与的意愿，首先必须与现有会员国举行双边会议并获得一致支持，“维持良好势头”进入下一轮在秘鲁的谈判。

“我不认为日本能做好准备及时加入利马的谈判，”Ng在新加坡进行的第16回合谈判结束时于记者会称。

日本媒体称，日本首相安倍晋三周五料宣布日本希望加入谈判。

新加坡贸工部的声明指出，在新加坡的谈判中已取得“稳固进展”，弥合若干领域的歧见，在监管议题、电信、关税和开发方面也有进步。

但声明稿称仍有一系列“更具挑战的领域”，包括智慧财产权(知识产权)、环境、竞争和劳工等方面。

美国等国希望今年底前完成磋商，或甚至更早，在10月印尼峇里岛的亚太经合组织(APEC)峰会前就完成。

除美国外，TPP国家还包括加拿大、墨西哥、澳洲、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、汶莱和新加坡。下回合在利马的谈判预定5月15-24日进行。(完)

(编译 张若琪; 审校 隋芬)

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