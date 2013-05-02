iPad和低端产品推动第一季平板电脑出货量上升--报告

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透旧金山5月1日 - 一份报告显示，全球平板电脑出货量第一季增长逾一倍，尽管苹果(AAPL.O)销售继续称霸，但亚洲制造商生产的低端产品是增长的主要来源。
市场研究公司国际数据公司(IDC)周三称，1-3月平板电脑出货量达到4,920万部，较上年同期增长142.4%。苹果的iPad出货量为1,950万部，增长65.3%。
三星电子(005930.KS)，华硕(2357.TW)，亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)出货量均有增长，勉力从苹果争夺到市场份额增长。
不过IDC分析师Ryan Reith告诉路透，市场份额增长最多的是亚洲制造商生产的低价设备。这些设备在全球卖给了Staples (SPLS.O)，Toys R Us，惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)和东芝(6502.T)客户。
“无疑增长来自低端市场，”Reith称。“全球约有80-100家供应商销售白牌设备，而这还没有算到我们不知道的部分。”
Reith称，这些设备基本都搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统，七英寸显示屏，采用瑞芯微电子和全志科技等生产的只有基本功能的处理器，并表示这些设备批发价格通常不超过每台60美元。
报告显示，非五大供应商生产的平板电脑出货量第一季激增至1,550万部，约占市场的三分之一，高于上年同期的比例四分之一。
这使得安卓平板电脑的市场份额首次超过苹果iOS系统。第一季安卓平板电脑占总出货量的56.5%，iPad为39.6%。搭载微软新Windows和Windows RT系统的平板电脑占总出货量的3.7%。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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