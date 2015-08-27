太盟投资和高盛牵头融资逾3亿美元 欲收购上海仙乐斯广场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，渣打银行正在安排一笔价值相当于3.135亿美元的三年期贷款，用于支持一财团收购上海黄浦区一栋综合商厦--仙乐斯广场。
专为本次收购建立的特殊目的载体(SPV)中，投资公司太盟投资集团(PAG)和高盛旗下Broad Street Principal Investments Holdings LLC分别持有33%的权益。
消息人士称，参与该财团的还包括现有股东震雄投资、Keencity Properties以及一位姓名为Chen Zhengchang的个人。
震雄投资为香港上市公司震雄集团的母公司，震雄集团旗下子公司从事注塑机生产。Keencity Properties为香港上市公司建生国际旗下子公司，从事房地产和酒店投资。
本项贷款可选择延长1.5年，包括6.64亿元人民币(1.035亿美元)境内分期偿还部分和2.10亿美元境外子弹式贷款部分。
境内部分的贷款利率为中国人民银行基准利率的108%，境外部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315基点。
境内部分参贷行承贷2亿元人民币或以上，可获35个基点前端费和牵头行头衔；承贷2亿元以下获21个基点前端费和主办行头衔。
境外部分承贷7,000万美元或以上的银行，可获100个基点前端费和牵头行头衔；承贷3,500-6,900万美元可获45个基点前端费和主办行头衔；承贷3,500万美元以下则获24.5个基点费用和安排行头衔。
本项三年期贷款6.64亿元人民币境内部分以仙乐斯广场作为抵押。贷款的境内部分和2.10亿美元境外部分之间有一份债权人协议。
上海仙乐斯房地产有限公为境内贷款部分借款人，境外部分借款方为一个SPV。
承贷回覆截止日期为周三。
仙乐斯广场包括一个购物中心和一座写字楼，由震雄集团旗下Callan (China)、基汇资本和上海仙乐斯文化实业公司共同拥有。
太盟投资还联手中国地产业巨头万科以及铁狮门，期望从香港地产商瑞安房地产手中收购位于上海的企业天地三期(Corporate Avenue 3)。由万科牵头的这家财团计划融资相当于5.09亿美元，渣打银行亦担任牵头行。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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