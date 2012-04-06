佩奇称谷歌业务革新见效 将关注长期目标

路透4月5日电---谷歌(GOOG.O)执行长佩奇表示,该公司正在起步中的社交网络Google+现有活跃用户数已超过1亿名,他重申了该公司对於长期前景的看重.

佩奇2011年4月接替联合创始人施密特担任谷歌执行长,他在2012年战略更新中表示,谷歌围绕主要商业机遇进行的业务革新已经取得成效.

佩奇称,每天有85万部手机启用谷歌的安卓(Android)智能手机操作系统.

佩奇暗示,今年稍晚对摩托罗拉移动125亿美元的收购完成时,该公司有意开始生产硬件设备,而部分观察人士揣测谷歌的收购只是出於对摩托罗拉庞大专利资产的兴趣.

"我们对於利用安卓系统的成长和巨大成功,以及摩托罗拉长期以来的技术创新传统,打造优秀产品的机遇感到振奋,"佩奇写道.

自从佩奇2011年4月重新执掌谷歌以来,该公司通过推出Google+网络服务,已经成为快速发展的社交网络市场上的一支生力军.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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