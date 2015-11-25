电能实业股东会否决与长江基建合并计划 复牌股价受压

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月25日 - 香港首富李嘉诚的企业王国成员--电能实业(0006.HK)与长江基建(1038.HK)的合并计划遭到股东会多比数否决，两间公司股票今早复牌后受压。
电能实业周二晚间在联交所一份声明中称，就与长建合并的决议案，结果获得50.8%票数赞成，49.2%票数反对，不符合须得到少数股东逾75%赞成票和少于10%反对票的条件，因而未能通过。
就以上结果，电能实业发言人表示，“我们对投票结果感到失望，但尊重股东表达的意向，公司业务将如常运作。我们会作内部商讨，以决定下一步行动，长远目标是希望为股东增值。”
李嘉诚今早离家时被传媒追访，但他只让传媒拍照，就电能实业与长建合并被否决的提问，则不予置评。
根据收购守则，要约人或于该方案过程中其任何一致行动人士均不得于12个月内就电能实业再提出要约。
长江基建9月提出以换股方式合并电能实业，惟部分券商指作价偏低，公司10月提高收购作价，换股比率由1.04升至1.066，每股特别股息亦由5港元升至7.5港元。
然而，机构投资者顾问ISS建议对经修订的合并方案投反对票，因换股比率低于预估区间1.09-1.2。而周二股东会上有小股东亦对换股比率偏低表示不满。
分析师称，对合并方案被否决不感意外，因长江基建收购电能实业的作价溢价微薄，故市场上一直有声音表达加价诉求，并相信合并失败对两间公司的基本因素没有太大影响。
两间公司今早复牌，电能实业盘中一度低探逾5%，终场收跌2.89%，报70.55港元，为跌幅最大的恒生指数.HSI成分股。长江基建盘中最多跌逾3%，收跌0.36%，报68.8港元。
自合并方案公布至股东会举行前夕，电能实业与长江基建的股价分别累计升逾7%及4%。
**长和与长实地产重组后股价跑输大市**
今年以来，李嘉诚的企业王国动作频频，最受瞩目是1月初策动旗舰企业长实与和黄合并而成长江和记实业有限公司(0001.HK)，并将地产业务打包成长实地产(1113.HK)作独立上市，整个过程十分顺利，短短半年时间便告完成。
现年87岁的李嘉诚此前在记者会上谈到这个“世纪重组”时曾说，“（我）将来实有日退休，条路轨帮佢铺好，令到公司基础更好...接棒的人同所有行政人员更容易经营。”
他口中所指的接棒人相信是其长子兼长和副主席、董事总经理李泽钜，也是这次长江基建与电能实业合并的领军者。李泽钜在昨天长建的股东会上回应小股东为何不提高换股比率时称，他作为长江基建的主席，责任在于提出一个公道价钱，并指“无一件事我们是志在必得”。
长实与和黄合并目的在于释放更大企业价值，但以今天收市价计，长和与长实地产以新身份亮相以来股价均跑输大市。长和今天收报103.6港元，较3月18日挂牌开盘价151.9港元累计跌32%，同期大市恒生指数跌6%；长实地产今天收报51.75港元，较6月3日第一口价70港元跌26%，同期恒指跌19%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良/黄凯)
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