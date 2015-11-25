电能实业股东会否决与长江基建合并计划 复牌股价受压

路透香港11月25日 - 香港首富李嘉诚的企业王国成员--电能实业(0006.HK)与长江基建(1038.HK)的合并计划遭到股东会多比数否决，两间公司股票今早复牌后受压。

电能实业周二晚间在联交所一份声明中称，就与长建合并的决议案，结果获得50.8%票数赞成，49.2%票数反对，不符合须得到少数股东逾75%赞成票和少于10%反对票的条件，因而未能通过。

就以上结果，电能实业发言人表示，“我们对投票结果感到失望，但尊重股东表达的意向，公司业务将如常运作。我们会作内部商讨，以决定下一步行动，长远目标是希望为股东增值。”

李嘉诚今早离家时被传媒追访，但他只让传媒拍照，就电能实业与长建合并被否决的提问，则不予置评。

根据收购守则，要约人或于该方案过程中其任何一致行动人士均不得于12个月内就电能实业再提出要约。

长江基建9月提出以换股方式合并电能实业，惟部分券商指作价偏低，公司10月提高收购作价，换股比率由1.04升至1.066，每股特别股息亦由5港元升至7.5港元。

然而，机构投资者顾问ISS建议对经修订的合并方案投反对票，因换股比率低于预估区间1.09-1.2。而周二股东会上有小股东亦对换股比率偏低表示不满。

分析师称，对合并方案被否决不感意外，因长江基建收购电能实业的作价溢价微薄，故市场上一直有声音表达加价诉求，并相信合并失败对两间公司的基本因素没有太大影响。

两间公司今早复牌，电能实业盘中一度低探逾5%，终场收跌2.89%，报70.55港元，为跌幅最大的恒生指数.HSI成分股。长江基建盘中最多跌逾3%，收跌0.36%，报68.8港元。

自合并方案公布至股东会举行前夕，电能实业与长江基建的股价分别累计升逾7%及4%。

**长和与长实地产重组后股价跑输大市**

今年以来，李嘉诚的企业王国动作频频，最受瞩目是1月初策动旗舰企业长实与和黄合并而成长江和记实业有限公司(0001.HK)，并将地产业务打包成长实地产(1113.HK)作独立上市，整个过程十分顺利，短短半年时间便告完成。

现年87岁的李嘉诚此前在记者会上谈到这个“世纪重组”时曾说，“（我）将来实有日退休，条路轨帮佢铺好，令到公司基础更好...接棒的人同所有行政人员更容易经营。”

他口中所指的接棒人相信是其长子兼长和副主席、董事总经理李泽钜，也是这次长江基建与电能实业合并的领军者。李泽钜在昨天长建的股东会上回应小股东为何不提高换股比率时称，他作为长江基建的主席，责任在于提出一个公道价钱，并指“无一件事我们是志在必得”。

长实与和黄合并目的在于释放更大企业价值，但以今天收市价计，长和与长实地产以新身份亮相以来股价均跑输大市。长和今天收报103.6港元，较3月18日挂牌开盘价151.9港元累计跌32%，同期大市恒生指数跌6%；长实地产今天收报51.75港元，较6月3日第一口价70港元跌26%，同期恒指跌19%。（完）

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