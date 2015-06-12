巴基斯坦勒令“救助儿童会”离开该国

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透伊斯兰堡6月12日 - 巴基斯坦官员称，当局已勒令非政府组织“救助儿童会”（Save the Children）15天内离开该国，指责该组织从事间谍活动。
警方周四晚将该组织在伊斯兰堡的办公室大门上锁，并张贴告示称该大楼被封。
“救助儿童会”在声明中称：“我们强烈反对这种做法，并对此表示严重关切。”
“我们所有活动的设计和开展，都是与该国政府部门密切合作的，旨在加强健康、营养、教育和儿童福利等领域的公共服务体系。”
该组织在巴基斯坦的运营活动已超过35年，自2011年以来与政府产生纷争，当时该组织被指责与巴基斯坦医生Shakil Afridi有关联。这位医生曾协助美国中情局追踪基地组织领导人本拉登下落。
此后不久，“救助儿童会”的外国工作人员被驱逐离境，但有逾千名本地工作人员仍在继续工作。该组织否认与Shakil Afridi或中情局有任何关联。
警方消息人士匿名称，这家援助机构被勒令关闭，是由于涉及了“反巴基斯坦的项目”。
一名警方高管说：“我们一直在监控他们的电话，监视他们的办公室，他们的活动非常可疑。”
“救助儿童会”一位官员称，有几位工作人员自2012年以来就被拒发签证，援助物资供应也被巴基斯坦当局阻止。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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