巴基斯坦勒令“救助儿童会”离开该国

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡6月12日 - 巴基斯坦官员称，当局已勒令非政府组织“救助儿童会”（Save the Children）15天内离开该国，指责该组织从事间谍活动。

警方周四晚将该组织在伊斯兰堡的办公室大门上锁，并张贴告示称该大楼被封。

“救助儿童会”在声明中称：“我们强烈反对这种做法，并对此表示严重关切。”

“我们所有活动的设计和开展，都是与该国政府部门密切合作的，旨在加强健康、营养、教育和儿童福利等领域的公共服务体系。”

该组织在巴基斯坦的运营活动已超过35年，自2011年以来与政府产生纷争，当时该组织被指责与巴基斯坦医生Shakil Afridi有关联。这位医生曾协助美国中情局追踪基地组织领导人本拉登下落。

此后不久，“救助儿童会”的外国工作人员被驱逐离境，但有逾千名本地工作人员仍在继续工作。该组织否认与Shakil Afridi或中情局有任何关联。

警方消息人士匿名称，这家援助机构被勒令关闭，是由于涉及了“反巴基斯坦的项目”。

一名警方高管说：“我们一直在监控他们的电话，监视他们的办公室，他们的活动非常可疑。”