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国际财经 | 2016年 5月 3日 星期二 14:08 BJT

亚投行与亚行宣布联合融资项目

路透上海5月3日 - 亚投行与亚行宣布联合融资项目--一条位于巴基斯坦境内、64公里长的高速公路项目。

此项连接旁遮普省的绍尔果德与哈内瓦尔的高速公路项目，是在德国法兰克福举行的亚行年会期间宣布的。亚投行与亚行签署了一项旨在增强两家机构合作关系的谅解备忘录，其中涉及的合作内容包括一系列合作融资项目。

该项目将成为获亚投行支持的首批项目之一。

据亚投行网站刊登的英文声明，亚投行行长金立群称亚投行期待进一步深化与亚行的合作关系，并扩大双方合作，满足亚洲地区巨大的基础设施项目融资需求。（完）

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