调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透上海5月3日 - 亚投行与亚行宣布联合融资项目--一条位于巴基斯坦境内、64公里长的高速公路项目。
此项连接旁遮普省的绍尔果德与哈内瓦尔的高速公路项目，是在德国法兰克福举行的亚行年会期间宣布的。亚投行与亚行签署了一项旨在增强两家机构合作关系的谅解备忘录，其中涉及的合作内容包括一系列合作融资项目。
该项目将成为获亚投行支持的首批项目之一。
据亚投行网站刊登的英文声明，亚投行行长金立群称亚投行期待进一步深化与亚行的合作关系，并扩大双方合作，满足亚洲地区巨大的基础设施项目融资需求。（完）
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。