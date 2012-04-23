巴基斯坦客机坠毁 127人无人生还

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伊斯兰堡4月20日电（记者 Mahawish Rezvi/Chris Allbritton）---巴基斯坦一架航班周五在伊斯兰堡降落时，因天气恶劣坠机，机上共有127人，没有幸存者生还迹象。
这架波音737客机由博雅航空（Bhoja Air）运营，当时从巴基斯坦最大城市卡拉奇飞往首都伊斯兰堡，在距离国际机场约9公里处坠毁。
巴基斯坦航空官员乔治（Pervez George）并未透露伤亡细节。救援人员打着手电筒，在坠机现场展开搜救，但称无望找到幸存者。
当地居民称，客机坠毁时，他们看到天空出现一团火球。部分机体在撞上电线杆，导致某些地区陷入黑暗。
博雅航空称，因天气条件恶劣，这架客机在接近伊斯兰堡时坠毁。巴方政府并未表示，失事原因是违规操作。
一名在伊斯兰堡贝娜齐尔·布托国际机场接机的男子哭喊到“我的两个女儿死了”，眼泪顺着他的脸颊流下来。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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