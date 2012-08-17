巴基斯坦空军基地遭武装分子袭击 九人死亡

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透巴基斯坦卡姆拉8月16日电（记者 Qasim Nauman）---巴基斯坦空军发言人称，伊斯兰武装分子周四袭击了该国最大空军基地之一的米哈斯（Minhas）空军基地。
该发言人称，伊斯兰武装分子的袭击被击退，只有一架飞机受损，米哈斯空军基地未存有核武器。该空军基地位於旁遮普省（Punjab）的卡姆拉（Kamra）地区。
“巴基斯坦没有核空军基地，”他说道。
该发言人称，交火持续了数小时，有八名武装分子被打死，一名士兵遇害。政府派出突击队增援，警察乘装甲车驶入该基地。
巴基斯坦塔利班组织宣布对这次袭击负责。
塔利班发言人埃赫桑（Ehsanullah Ehsan）从不明地点通过电话称：“我们对这次行动感到骄傲，我们的领导人很久前就决定袭击卡姆拉基地啦。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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