武装分子袭击巴基斯坦卡拉奇机场 26人死亡

路透伊斯兰堡6月9日（记者 Syed Raza Hassan） - 巴基斯坦卡拉奇真纳国际机场周日遭到武装分子袭击，造成至少26人死亡。

周日午夜前，10名身穿军装的武装分子开枪冲进真纳国际机场，发动了袭击。

枪战持续了五个小时，电视台播放的画面显示现场燃着熊熊大火，救护车忙着转运伤亡人员。周一黎明时分，巴基斯坦军方称，该机场已经安全。

“安全部队击毙了10名年纪在20-25岁之间的武装分子，”巴基斯坦准军事组织Rangers的一位发言人称。“从武装分子手中夺回大量武器和弹药。”

Rangers称，实施袭击的武装分子为乌兹别克族人。

“有三名武装分子引爆了炸弹，另有七人被安全部队击毙，”Rangers当地负责人Rizwan Akhtar在电视讲话中称。“这些武装分子似乎是乌兹别克族人。”

官员称，没有飞机在袭击中被毁。

巴基斯坦塔利班宣布对这起事件负责，并称这是对军方袭击其位于阿富汗边境地带据点的回应。

“这是给巴基斯坦政府的信息：我们还活着，为那些在自己村庄遭炸弹袭击而遇难的无辜者作出反击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。