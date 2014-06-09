武装分子袭击巴基斯坦卡拉奇机场 26人死亡

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透伊斯兰堡6月9日（记者 Syed Raza Hassan） - 巴基斯坦卡拉奇真纳国际机场周日遭到武装分子袭击，造成至少26人死亡。
周日午夜前，10名身穿军装的武装分子开枪冲进真纳国际机场，发动了袭击。
枪战持续了五个小时，电视台播放的画面显示现场燃着熊熊大火，救护车忙着转运伤亡人员。周一黎明时分，巴基斯坦军方称，该机场已经安全。
“安全部队击毙了10名年纪在20-25岁之间的武装分子，”巴基斯坦准军事组织Rangers的一位发言人称。“从武装分子手中夺回大量武器和弹药。”
Rangers称，实施袭击的武装分子为乌兹别克族人。
“有三名武装分子引爆了炸弹，另有七人被安全部队击毙，”Rangers当地负责人Rizwan Akhtar在电视讲话中称。“这些武装分子似乎是乌兹别克族人。”
官员称，没有飞机在袭击中被毁。
巴基斯坦塔利班宣布对这起事件负责，并称这是对军方袭击其位于阿富汗边境地带据点的回应。
“这是给巴基斯坦政府的信息：我们还活着，为那些在自己村庄遭炸弹袭击而遇难的无辜者作出反击。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。