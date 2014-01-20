更正：巴基斯坦安全部队遇袭20名士兵死亡 总理谢里夫取消达沃斯之行

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦德拉伊斯梅尔汗/米兰沙赫 - （更正遇袭士兵死亡人数）
周日，巴基斯坦安全部队一车队遭遇塔利班藏匿的炸弹袭击，造成20名士兵死亡，另有30人受伤。巴基斯坦总理谢里夫取消了本周的达沃斯世界经济论坛之行。
遇袭车队计划从西北部城镇巴努(Bannu)出发前往北瓦济里斯坦特区。后者与阿富汗接壤，许多与基地组织有联系的武装组织都躲藏在这一地区。
此次袭击发生在白天，是巴基斯坦安全部队数月来遭遇的最严重袭击。
巴基斯坦军方称，炸弹被安置在一辆租来用于转移部队的民用汽车上，士兵上车准备出发时炸弹发生爆炸。
“我们对此事负责，”巴基斯坦塔利班发言人Shahidullah Shahid从未知地区打电话说：“(巴基斯坦)安全部队是我们的敌人。我们还会发动更多此类袭击。”
巴基斯坦总理谢里夫谴责了该袭击事件，取消了达沃斯世界经济论坛之行。
谢里夫在一份声明中称：“巴基斯坦将一致抵御极端主义和恐怖主义，民众和部队人员不能白白牺牲。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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