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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 13:21 BJT

标题新闻：巴基斯坦警察学校遇袭造成至少59人死亡，逾百人受伤

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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