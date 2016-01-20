巴基斯坦北部一大学遭数名枪手袭击，至少19人遇难（更新版2）

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
（更新伤亡人数和具体内容）
路透巴基斯坦白沙瓦1月20日 - 巴基斯坦官员称，一伙武装分子周三袭击了巴基斯坦北部开伯尔-普赫图赫瓦省恰尔萨达的帕夏汗大学（Bacha Khan University），已有至少19人遇难、数人受伤，安全部队仍在搜寻躲藏在校内的枪手。
一名安全官员称遇难人数可能升至40人，部队正在清理学生宿舍和教室。救护人员发言人Bilal Ahmad Faizi称，已发现19具遇难者遗体，包括学生、保安、警察和至少一名教授。
军方称，交火持续了数小时，四名武装分子被击毙。
一名在现场的高级安全官员对路透称，校内90%的人员已被解救，51人受伤。
警方称，武装分子利用大雾爬过大学围墙，进入校内大楼后向教室和宿舍里的师生开枪。
警方负责人萨义德·瓦济尔（Saeed Wazir）称校内70%的学生已被解救。“所有宿舍中的学生已被疏散，但武装分子仍躲藏在校内的不同地点，一些学生和员工受困。”他表示尚不清楚枪手的具体人数。
电视画面显示士兵正在进入校园，多辆救护车停在学校大门外，一些家长在互相安慰。
该校英语系一名讲师Shabir Khan称枪手开枪时他正准备从宿舍去系里，“开枪时许多师生都在教室里，我不知道发生了什么，但听到一名安全官员在电话中说有多人伤亡。”
巴基斯坦总理谢里夫在袭击事件发生后发表声明称：“我们决意并承诺清除我们国土上的恐怖主义威胁。”
（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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