巴基斯坦雪崩被埋者生还希望渺茫

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透伊斯兰堡4月8日电（记者 Mahawish Rezvi）---巴基斯坦与印度接壤地区附近发生雪崩，124名士兵和11名平民被埋，事故发生超过24小时後，救援队周日仍未发现生还者迹象，军方期待能有奇迹发生。
这场雪崩发生於周六早晨，造成的积雪深达25米，覆盖范围达一公里左右，吞噬了巴基斯坦驻扎在附近一处冰川的军营。
事发地点在喀拉昆仑山脉（Karakoram）锡亚琴冰川附近，此处海拔高达4,500米，是地球上自然环境最恶劣的地方之一。
一位要求匿名的军方官员对路透说：“让我们期待奇迹发生吧。”
巴基斯坦直升机和带着警犬的地面救援队分秒必争展开救援。
气象学家Mohammed Hanif在国家电视台称：“周三和周四预计（事发地）是多云天气，还会有一些积雪落下来，这会令救援行动难以继续。”
巴军方发表声明称，在雪崩中被掩埋的是隶属於北部军区第六轻型步兵营的士兵，同时还有军方的11名平民雇员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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