巴基斯坦雪崩被埋者生还希望渺茫

路透伊斯兰堡4月8日电（记者 Mahawish Rezvi）---巴基斯坦与印度接壤地区附近发生雪崩，124名士兵和11名平民被埋，事故发生超过24小时後，救援队周日仍未发现生还者迹象，军方期待能有奇迹发生。

这场雪崩发生於周六早晨，造成的积雪深达25米，覆盖范围达一公里左右，吞噬了巴基斯坦驻扎在附近一处冰川的军营。

事发地点在喀拉昆仑山脉（Karakoram）锡亚琴冰川附近，此处海拔高达4,500米，是地球上自然环境最恶劣的地方之一。

一位要求匿名的军方官员对路透说：“让我们期待奇迹发生吧。”

巴基斯坦直升机和带着警犬的地面救援队分秒必争展开救援。

气象学家Mohammed Hanif在国家电视台称：“周三和周四预计（事发地）是多云天气，还会有一些积雪落下来，这会令救援行动难以继续。”

巴军方发表声明称，在雪崩中被掩埋的是隶属於北部军区第六轻型步兵营的士兵，同时还有军方的11名平民雇员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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