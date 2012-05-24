巴医生因协助美国抓捕拉登获刑33年

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透巴基斯坦白沙瓦5月23日电（记者 Ibrahim Shinwari/Jibran Ahmad）---巴基斯坦官员称，帮助美国中央情报局（CIA）找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的医生阿夫里迪（Shakil Afridi），被巴基斯坦当局以叛国罪判处33年刑期，此举引发本就与巴方关系紧张的美国官员的愤怒谴责。
阿夫里迪被指控假借推广疫苗项目收集DNA样本，此举被认为帮助美国情报机构追踪到藏身在巴基斯坦一个小镇的本·拉登。
去年5月，美国特种部队通过单方行动，在Abbottabad镇击毙了本·拉登。
白沙瓦市的政府官员Mohammad Nasir称：“阿夫里迪医生被判处33年监禁，罚款32万巴基斯坦卢比（3,477美元），”他没有透露更多细节。阿夫里迪将在白沙瓦服刑。
阿夫里迪是本·拉登事件中被巴基斯坦当局判刑的第一人。他的刑期是按部落法判处的，与国家刑法不同，部落法不对叛国罪处以死刑。
美国政府官员和国会议员称，阿夫里迪应得的只有称赞。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）对记者表示：“我们依然认为，对他（阿夫里迪）的这些指控、对他被关押和其他事项是没有根据的。”但她不愿对阿夫里迪被判处33年刑期一事做进一步置评。
美国两位资深参议员认为这样的判决“令人震惊且愤怒”，他们敦促巴基斯坦立即赦免并释放阿夫里迪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。