巴医生因协助美国抓捕拉登获刑33年

路透巴基斯坦白沙瓦5月23日电（记者 Ibrahim Shinwari/Jibran Ahmad）---巴基斯坦官员称，帮助美国中央情报局（CIA）找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的医生阿夫里迪（Shakil Afridi），被巴基斯坦当局以叛国罪判处33年刑期，此举引发本就与巴方关系紧张的美国官员的愤怒谴责。

阿夫里迪被指控假借推广疫苗项目收集DNA样本，此举被认为帮助美国情报机构追踪到藏身在巴基斯坦一个小镇的本·拉登。

去年5月，美国特种部队通过单方行动，在Abbottabad镇击毙了本·拉登。

白沙瓦市的政府官员Mohammad Nasir称：“阿夫里迪医生被判处33年监禁，罚款32万巴基斯坦卢比（3,477美元），”他没有透露更多细节。阿夫里迪将在白沙瓦服刑。

阿夫里迪是本·拉登事件中被巴基斯坦当局判刑的第一人。他的刑期是按部落法判处的，与国家刑法不同，部落法不对叛国罪处以死刑。

美国政府官员和国会议员称，阿夫里迪应得的只有称赞。

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）对记者表示：“我们依然认为，对他（阿夫里迪）的这些指控、对他被关押和其他事项是没有根据的。”但她不愿对阿夫里迪被判处33年刑期一事做进一步置评。

美国两位资深参议员认为这样的判决“令人震惊且愤怒”，他们敦促巴基斯坦立即赦免并释放阿夫里迪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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