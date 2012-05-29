独家：协助美国抓捕拉登的巴国医生被控腐败且好色

路透伊斯兰堡5月29日电（记者 Michael Georgy）---协助美国中央情报局（CIA）找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的巴基斯坦医生阿夫里迪（Shakil Afridi）曾面临赚不义之财及其他不道德行为指控，此事过了许久後他被巴基斯坦特工逮捕，最终以叛国罪被判刑33年。

巴基斯坦一些现任和前任官员周末接受采访，他们将阿夫里迪描述成一个嗜酒如命的好色之徒，称他曾面临性侵犯、性骚扰及盗窃指控，指出他的主要爱好是赚取不义之财。

根据路透看到的一份2002年巴基斯坦卫生部门的文件，阿夫里迪被认为败坏道德且不可信赖，不适合在政府服务部门任职。

美国官员因阿夫里迪协助找到本·拉登藏身在巴基斯坦Abbottabad镇，而将他称赞为英雄。去年5月在美国的单边行动中，美国海豹突击队在该镇击毙了本·拉登。

巴基斯坦官方除了表示应当尊重法庭判决以外，未就阿夫里迪一案发表其他任何评论。但该国官员对阿夫里迪品行的最新指责，以及他本人的获刑，几乎可以确定会导致美巴两国本已紧张的关系进一步恶化。

上周，巴基斯坦的一个部落法庭以阿夫里迪为外国情报机构工作的罪名，对他判处33年刑期。

巴基斯坦一位前安全部门官员和一位前情报机构官员称，在本·拉登被击毙前，阿夫里迪已为CIA工作多年，提供该国部落地区武装组织的情报。

他们及其他官员称，他的品行有问题。“阿夫里迪被称为外科医生，但他只有基础性行医资格，并没有取得进行手术的资格，”一位省级高级卫生官员称。

这位前安全部门官员指出，阿夫里迪还与武装组织有联系，给在与巴基斯坦军方作战中受伤的塔利班分子治过伤。

一份2002年3月报告阿夫里迪工作表现及品行的省级卫生部门报告称：“看到他嗜钱如命，我都羞于将他称为医生。他道德腐化，不可信赖，工作表现差。”

文件描述阿夫里迪是一个不可信赖、残酷且没有人性的人，对他的工作表现给予最低评分。

“如果将他作为医生的所有品行纳入考量范围，我会建议并觉得他根本不适合在政府服务部门或任何涉及钱的职位任职。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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