本·拉登家人被驱逐至沙特

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透伊斯兰堡4月27日电（记者 Qasim Nauman）---本·拉登家庭律师Aamir Khalil对路透表示，周五清晨本·拉登家人离开巴基斯坦，前往沙特阿拉伯。
数月来外界一直猜测本·拉登的三位遗孀和11个孩子的命运，去年5月2日本·拉登被击毙後，他们一直被巴基斯坦安全部队扣留。
“他们将被驱逐至沙特阿拉伯。他们乘坐的是特别航班，”Khalil说道。
当地电视台报导，飞机在北京时间凌晨约4:30（2030 GMT）起飞前往沙特，具体目的地不明。
本·拉登家人乘坐一辆白色面包车从被扣留的地点前往机场。本·拉登的遗孀拒绝在大量媒体聚集的情况下进入面包车，因此官员将车窗玻璃贴上了塑料膜。
负责本·拉登一家的巴基斯坦内政部发表声明称，“根据法院命令，已下令驱逐14名本·拉登家庭成员”。
“本·拉登家人一直留在巴基斯坦一处住所，他们状况良好......根据他们的意愿，今天他们被驱逐至沙特。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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