巴基斯坦开展全面搜查行动 一度抓捕逾5000人

路透伊斯兰堡3月29日（记者 Asad Hashim） - 巴基斯坦官员周二称，拉合尔自杀式炸弹袭击事件发生后的两天中，当局抓捕了逾5,000名武装嫌犯，随后又释放了大多数人。

旁遮普省的一位部长Rana Sanaullah称，调查人员仍扣留216名嫌犯，等待进一步的调查。

宣称为拉合尔袭击事件负责的坦塔利班分支周二发布了新的威胁，而这次全面的突击搜查行动目标对准的是疑似暴力伊斯兰极端分子。

Sanaullah称：“最初被拘留的有5,221人，有5,005人在身份得到核实后被释放，另有216人仍被扣押以待进一步调查。”

“若有人被发现有罪，将遭到指控。”Sanaullah在旁遮普省首府拉合尔对记者说。

巴基斯坦军方发言人Asim Bajwa称，军方及准军事机构Rangers对拉合尔袭击事件作出快速回应，目前正在旁遮普省实施突击搜查行动。

“在拉瓦尔品第、木尔坦及其他地方的行动目前仍在继续，情报机构、Rangers及军队正在开展行动。”该发言人在伊斯兰堡对记者称。（完）