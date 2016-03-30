巴基斯坦开展全面搜查行动 一度抓捕逾5000人

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡3月29日（记者 Asad Hashim） - 巴基斯坦官员周二称，拉合尔自杀式炸弹袭击事件发生后的两天中，当局抓捕了逾5,000名武装嫌犯，随后又释放了大多数人。
旁遮普省的一位部长Rana Sanaullah称，调查人员仍扣留216名嫌犯，等待进一步的调查。
宣称为拉合尔袭击事件负责的坦塔利班分支周二发布了新的威胁，而这次全面的突击搜查行动目标对准的是疑似暴力伊斯兰极端分子。
Sanaullah称：“最初被拘留的有5,221人，有5,005人在身份得到核实后被释放，另有216人仍被扣押以待进一步调查。”
“若有人被发现有罪，将遭到指控。”Sanaullah在旁遮普省首府拉合尔对记者说。
巴基斯坦军方发言人Asim Bajwa称，军方及准军事机构Rangers对拉合尔袭击事件作出快速回应，目前正在旁遮普省实施突击搜查行动。
“在拉瓦尔品第、木尔坦及其他地方的行动目前仍在继续，情报机构、Rangers及军队正在开展行动。”该发言人在伊斯兰堡对记者称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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