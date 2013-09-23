巴基斯坦一基督教堂遭自杀式袭击 78人丧生

路透巴基斯坦白沙瓦9月22日 - 周日在巴基斯坦一基督教堂外发生自杀式连环爆炸袭击，导致至少78人丧生。

袭击发生后不久，总理谢里夫强硬表态，但并未直接呼吁对隐匿在阿富汗边境部落地区的反叛武装实施军事行动。

谢里夫正推动与巴基斯坦塔利班进行和谈。他在电视讲话中说：“这样的事件不利于和谈。不幸的是，因为如此，政府无法推进原先所展望的、原先所期望的。”

周日自杀式袭击案发生在白沙瓦一座古老的教堂外，距离伊斯兰激进武装占据的部落地区不远，当时数百教徒正走出教堂，其中有许多是妇女和儿童。

名叫玛格丽特（Margrette）的信徒说：“我听到两次爆炸声。人们开始奔跑，教堂里到处是尸体残骸。”

内政部长阿里·汗（Chaudhry Nisar Ali Khan）在电视讲话中称，78名死者中有34名妇女和7名儿童。有逾100人受伤。

袭击发生几小时后，与塔利班有关联的激进团体TTP Jundullah宣称对此次事件负责。

该团体的发言人Ahmed Marwat说：“他们是伊斯兰的敌人，所以我们针对他们。我们会继续在巴基斯坦袭击非穆斯林。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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