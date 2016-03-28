巴基斯坦拉合尔一公园发生自杀式袭击 至少65人丧生

路透拉合尔/伊斯兰堡3月27日（记者 Mubasher Bukhari/Mehreen Zahra-Malik） - 巴基斯坦拉合尔一个公园周日发生自杀式炸弹袭击，导致至少65人死亡，其中多数为妇女和儿童。巴基斯坦塔利班一分支机构宣称对此负责，并称攻击目标是基督徒。

官员们表示，还有逾300人受伤。

爆炸发生在Gulshan-e-Iqbal公园的停车场，靠近儿童游乐区域。这家公园是拉合尔基督徒喜爱的活动场所，其中很多人周末到这里来庆祝基督教的复活节。

目击者称，在爆炸的烟尘散开后，他们看到停车场散落着被炸飞的肢体。

“爆炸发生时，冒出的火焰比树还高，我看到肢体被抛向空中，”去公园散步的当地居民Hasan Imran说道。

官员们表示，爆炸导致65人丧生，并有大约300人受伤。

警官Mustansar Feroz称，多数伤亡者是妇女和儿童。

塔利班分支机构Jamaat-ul-Ahrar宣称对袭击事件负责。

该组织发言人Ehsanullah Ehsan称，“目标是基督徒，我们要以此告诉总理谢里夫，我们已经进入拉合尔。”

“他可以为所欲为，但是他无法阻止我们。我们的自杀式炸弹客还会继续这些攻击。”

炸弹袭击发生后不久，旁遮普省下令所有公园关闭，并宣布进行三天哀悼。主要购物区域都已关闭，城里很多道路空无一人。

美国国家安全委员会发言人Ned Price在声明中称，“在这个痛苦的时刻，美国与巴基斯坦政府和人民站在一起，我们将继续与巴基斯坦及该地区的合作伙伴一道努力……根除恐怖主义祸根。”（完）