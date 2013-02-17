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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 13:53 BJT

巴基斯坦奎塔炸弹袭击致64人丧生

巴基斯坦警方称，逊尼派穆斯林极端分子在奎塔实施的炸弹袭击周六导致64人死亡，其中包括儿童。逊尼派穆斯林组织羌城军（Lashkar-e-Jhangvi）一名发言人宣布对袭击负责。爆炸在该城市的主要集市、一家学校和一座电脑中心造成死伤。警方称，大多数受害者为什叶派穆斯林。路透

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