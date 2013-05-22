巴基斯坦一炸弹袭击疑似针对中国人 无人受伤

路透伊斯兰堡5月21日 - 周二在卡拉奇海滨区的路旁一枚炸弹爆炸，警方称袭击目标可能是一辆中国港口工人乘坐的车辆，所幸无人受伤。

卡拉奇是巴基斯坦港口城市，有1,800万居民，几乎每天都会发生十多起谋杀案，有政治谋杀，有塔利班和宗派武装团体袭击，也有街头犯罪。

高级警官Nasir Aftab告诉路透：“看起来，此次炸弹的袭击目标是在港口工作的中国人。”

中国国务院总理李克强周三抵达巴基斯坦访问。中国与巴基斯坦关系密切，两国均对印度存有戒心，且希望制衡美国在该地区的影响力。

2004年时，两名在巴基斯坦工作的中国工程人员被在巴基斯坦的塔利班绑架，其中一人得救，另一人遇难。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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