巴基斯坦一炸弹袭击疑似针对中国人 无人受伤

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伊斯兰堡5月21日 - 周二在卡拉奇海滨区的路旁一枚炸弹爆炸，警方称袭击目标可能是一辆中国港口工人乘坐的车辆，所幸无人受伤。
卡拉奇是巴基斯坦港口城市，有1,800万居民，几乎每天都会发生十多起谋杀案，有政治谋杀，有塔利班和宗派武装团体袭击，也有街头犯罪。
高级警官Nasir Aftab告诉路透：“看起来，此次炸弹的袭击目标是在港口工作的中国人。”
中国国务院总理李克强周三抵达巴基斯坦访问。中国与巴基斯坦关系密切，两国均对印度存有戒心，且希望制衡美国在该地区的影响力。
2004年时，两名在巴基斯坦工作的中国工程人员被在巴基斯坦的塔利班绑架，其中一人得救，另一人遇难。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)