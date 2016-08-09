巴基斯坦炸弹袭击导致至少70人丧生 伊斯兰国宣称对此负责

路透巴基斯坦奎塔8月8日 - 巴基斯坦奎塔市一家医院周一发生自杀式炸弹袭击事件，导致至少70人丧生、100多人受伤。袭击是针对一群悼念者的；伊斯兰国宣布对此事负责。

伤员中有一位名为Faridullah的记者对路透表示，一位著名律师在奎塔遭枪杀后，包括律师和记者在内的人群拥入急诊室进行悼念，自杀炸弹携带者就是在这时发动袭击的。

遭遇炸弹袭击的是国营医院Civil Hospital，该院高管Abdul Rehman Miankhel对记者表示，至少70人丧生，超过112人受伤。

伊斯兰国Amaq通讯社报道，伊斯兰国对此次事件负责。

此次袭击事件的动机尚不清楚，但奎塔最近的一系列袭击事件一直将几名律师当做袭击目标。

周一发生的炸弹袭击事件，是自复活节拉合尔公园炸弹袭击导致至少72人丧生以来最严重的一次。(完)