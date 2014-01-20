巴基斯坦军队总部附近一市场遭塔利班炸弹袭击 10人遇难

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透伊斯兰堡1月20日（记者 Syed Raza Hassan） - 巴基斯坦警方称，该国首都伊斯兰堡附近城市拉瓦尔品第一处喧闹的市场遭遇塔利班自杀式炸弹袭击，已造成10人死亡。爆炸地点距离巴基斯坦军队总部所在地步行约10分钟。
拉瓦尔品第警察局长Akhtar HayatLalika称，该市场是这座城市里最安全的地区之一。爆炸发生后，军方立即在事发区域拉起警戒线。
Lalika称，已经有14人受伤。
塔利班发言人Shahidullah Shahid宣布该组织对这起爆炸事件负责。
周日，巴基斯坦安全部队一车队遭塔利班藏匿的炸弹袭击，造成20名士兵死亡，另有30人受伤。这一袭击致使巴基斯坦总理谢里夫取消了本周的达沃斯世界经济论坛之行。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。