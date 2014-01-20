巴基斯坦军队总部附近一市场遭塔利班炸弹袭击 10人遇难

路透伊斯兰堡1月20日（记者 Syed Raza Hassan） - 巴基斯坦警方称，该国首都伊斯兰堡附近城市拉瓦尔品第一处喧闹的市场遭遇塔利班自杀式炸弹袭击，已造成10人死亡。爆炸地点距离巴基斯坦军队总部所在地步行约10分钟。

拉瓦尔品第警察局长Akhtar HayatLalika称，该市场是这座城市里最安全的地区之一。爆炸发生后，军方立即在事发区域拉起警戒线。

Lalika称，已经有14人受伤。

塔利班发言人Shahidullah Shahid宣布该组织对这起爆炸事件负责。

周日，巴基斯坦安全部队一车队遭塔利班藏匿的炸弹袭击，造成20名士兵死亡，另有30人受伤。这一袭击致使巴基斯坦总理谢里夫取消了本周的达沃斯世界经济论坛之行。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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