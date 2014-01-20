巴基斯坦军队总部附近一市场遭塔利班炸弹袭击，10人遇难

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月20日 - 巴基斯坦警方称，该国首都伊斯兰堡附近城市拉瓦尔品第一处喧闹的市场遭遇塔利班自杀式炸弹袭击，已造成10人死亡。爆炸地点距离巴基斯坦军队总部所在地步行约10分钟。
拉瓦尔品第警察局长Akhtar Hayat Lalika称，该市场是这座城市里最安全的地区之一。爆炸发生后，军方立即在事发区域拉起警戒线。
Lalika称，已经有14人受伤。
塔利班发言人Shahidullah Shahid宣布该组织对这起爆炸事件负责。
周日，巴基斯坦安全部队一车队遭塔利班藏匿的炸弹袭击，造成20名士兵死亡，另有30人受伤。这一袭击致使巴基斯坦总理谢里夫取消了本周的达沃斯世界经济论坛之行。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%