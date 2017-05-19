中国国内三大交易所参股的巴基斯坦证交所将马上IPO--中金所高层

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月19日 - 据中国电视台周五早间新闻，中国金融期货交易所国际发展部总监张鹏表示，其与上海证交所、深圳证交所共同投资的巴基斯坦证交所将马上进行首次公开发行（IPO）。
央视新闻报导称，这三大交易所已与巴基斯坦方面共同制定巴基斯坦证交所2017-2019年商业发展规划，为巴交所未来三年发展方向提供战略指引和可行方案。
“下一步作为巴交所战略规划的一部分，要马上进行IPO，要把这家公司从公司制变成公众公司。IPO之后，巴交所在治理结构和业务发展方面，将有一个崭新的面貌。”张鹏指出。不过他未透露上市地点等更多细节。
报导称，经中国国务院同意，中国证监会批准，上述三大交易所已成功参股巴基斯坦证交所。
去年12月底，上海证交所宣布由该所、深圳证交所和中金所等组成的联合体近日竞得巴基斯坦证券交易所40%股权，其中中方三家交易所将持股30%。该联合体成员还包括中巴投资有限公司及巴基斯坦哈比银行两家机构。
巴基斯坦证券交易所是巴基斯坦唯一的全国性证券交易所，由卡拉奇证券交易所、伊斯兰堡证券交易所与拉合尔证券交易所三家交易所经公司化改制后合并而成，产品涵盖股票、债券及衍生品。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
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