李克强提出帮巴基斯坦结束能源危机

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伊斯兰堡5月22日（记者 Nick Macfie） - 中国国务院总理李克强表示，中国和巴基斯坦应将发电合作当作重点；巴基斯坦面临能源危机，每天停电多达20个小时，导致经济发展接近停滞。
李克强周三抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，这是他3月担任总理以来首次海外出访之行的第二站，第一站为印度。
安保工作很严格，伊斯兰堡手机网络被关闭。
李克强在接受巴基斯坦媒体采访时称，中巴双边关系仍有巨大潜力。去年两国双边贸易额首次突破120亿美元，双方计划未来两三年贸易额达到150亿美元。
李克强说道，双方应侧重发展能源、发电等优先项目，推动建立中巴经济走廊。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)