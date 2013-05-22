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时事要闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:06 BJT

李克强提出帮巴基斯坦结束能源危机

路透伊斯兰堡5月22日（记者 Nick Macfie） - 中国国务院总理李克强表示，中国和巴基斯坦应将发电合作当作重点；巴基斯坦面临能源危机，每天停电多达20个小时，导致经济发展接近停滞。

李克强周三抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，这是他3月担任总理以来首次海外出访之行的第二站，第一站为印度。

安保工作很严格，伊斯兰堡手机网络被关闭。

李克强在接受巴基斯坦媒体采访时称，中巴双边关系仍有巨大潜力。去年两国双边贸易额首次突破120亿美元，双方计划未来两三年贸易额达到150亿美元。

李克强说道，双方应侧重发展能源、发电等优先项目，推动建立中巴经济走廊。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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