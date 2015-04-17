习近平下周访问巴基斯坦 或将敲定460亿美元协议

路透伊斯兰堡4月16日（记者 Katharine Houreld/Mehreen Zahra-Malik） - 中国国家主席习近平下周访问巴基斯坦时将发起价值460亿美元、涉及能源和基础设施的项目，以寻求加强两国关系并为本国企业创造机会。

中国向巴基斯坦出售8艘潜艇的计划经过长期磋商，现也处于敲定阶段。这项协议可能也属于习近平此访期间中巴签署的协议之一。根据媒体报导，这项协议金额介于40-50亿美元。

巴基斯坦外交部称，习近平将于下周一和下周二访问巴基斯坦。

巴中两国经常自称是“铁哥们”。巴基斯坦数据显示，去年两国双边贸易额从2007年的40亿美元增至100亿美元。

习近平此访预计会以“中巴经济走廊”为重点议题。“中巴经济走廊”投资规模为460亿美元，涉及能源和公路铁路项目。

习近平在访问期间还可能推动中巴在阿富汗问题上加强合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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