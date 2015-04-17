习近平下周访问巴基斯坦 或将敲定460亿美元协议

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透伊斯兰堡4月16日（记者 Katharine Houreld/Mehreen Zahra-Malik） - 中国国家主席习近平下周访问巴基斯坦时将发起价值460亿美元、涉及能源和基础设施的项目，以寻求加强两国关系并为本国企业创造机会。
中国向巴基斯坦出售8艘潜艇的计划经过长期磋商，现也处于敲定阶段。这项协议可能也属于习近平此访期间中巴签署的协议之一。根据媒体报导，这项协议金额介于40-50亿美元。
巴基斯坦外交部称，习近平将于下周一和下周二访问巴基斯坦。
巴中两国经常自称是“铁哥们”。巴基斯坦数据显示，去年两国双边贸易额从2007年的40亿美元增至100亿美元。
习近平此访预计会以“中巴经济走廊”为重点议题。“中巴经济走廊”投资规模为460亿美元，涉及能源和公路铁路项目。
习近平在访问期间还可能推动中巴在阿富汗问题上加强合作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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