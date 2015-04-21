习近平称中巴两国“安全利益息息相关”

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透巴基斯坦伊斯兰堡4月21日 （记者 Robert Birsel） - 中国国家主席习近平周二称赞巴基斯坦对中国西部边境地区安全作出的贡献。
习近平在巴基斯坦议会发表演讲时，亦呼吁加强中巴两国的经济合作。此前一天，中巴两国启动了价值460亿美元的中巴经济走廊项目。
习近平将经济合作与安全联系到一起，并在周二称中巴两国“安全利益息息相关”。
巴基斯坦总理谢里夫称，巴基斯坦认为中国的安全与巴基斯坦自身的安全同等重要。
“我们将继续并肩作战，消灭恐怖主义威胁。我们的联合反恐努力目前已经取得成功，但我们必须加强努力以达到我们的目标，”谢里夫在议会说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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