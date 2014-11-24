中国将投资456亿美元打造中巴经济走廊

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡11月21日 - 路透了解到的消息显示，中国政府和银行将向中国企业提供融资，未来六年在巴基斯坦建设总规模456亿美元的能源和基础设施项目。

相关协议是巴基斯坦总理谢里夫本月稍早访问中国期间就达成的，中国企业将作为营利性单位经营这些项目。此项合作规划名为“中巴经济走廊”，当时官方未提供关于这些项目以及融资情况的细节。

巴基斯坦和中国将彼此视作盟友，尤其是两国均对印度保持戒心，且希望防范美国在南亚的影响力。

路透获悉的文件显示，中国承诺向在巴基斯坦的能源项目投资约338亿美元，基础设施项目投资约118亿美元。

巴基斯坦计划委员会两名官员以及水电部一名高官透露了该计划相关细节。

中国政府以及银行将向中国企业提供贷款，中国企业在这些项目的投资属商业性质。涉及银行包括中国国家开发银行和工商银行等。

巴基斯坦水电部长Khawaja Asif说：“巴基斯坦方面不会因这些项目背负债务。”

投资巴基斯坦能源领域的主要中资企业将包括中国三峡集团和中国电力。

巴基斯坦方面认为，最新一轮中国投资对于巴基斯坦解决电力短缺问题至为关键。（完）