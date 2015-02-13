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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:25 BJT

中国支持阿富汗政府同包括塔利班在内的各派政治力量实现和解--王毅

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡2月12日 - 中国外交部长王毅周四表示，中方支持阿富汗政府同包括塔利班在内的各派政治力量实现和解。

王毅正在对巴基斯坦进行为期两天的访问，他是在同巴总理国家安全和外事顾问阿齐兹共同会见记者时应询发表上述言论的。

王毅对记者称：“支持阿富汗政府同包括塔利班在内的各派政治力量实现和解。”

“中方也愿为此发挥建设性作用。如果阿富汗各派有需要，中方随时愿意为和解进程提供必要的便利。”

王毅还称，在解决阿富汗问题上，巴基斯坦始终具有独特的影响和不可替代的作用。(完)
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