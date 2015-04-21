《焦点》中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划，串连中东和欧洲市场

**中美在巴存在共同利益**

巴基斯坦称，中国将提供高达370亿美元的投资用于发电项目，装机容量达16,400兆瓦(MW)。优惠贷款将用于近100亿美元的基础设施项目。

根据美国国会研究服务处的数据，中国的投资计划超过了美国，后者自2002年以来向巴基斯坦提供了310亿美元资金，其中约三分之二用于安全方面。

曾写过中巴关系方面书籍的Andrew Small表示，虽然中美两国争夺对在亚洲的影响力，但在巴基斯坦却有共同利益，两国都希望该国政府稳定，能抗击极端武装分子。

“中国希望美国继续支持巴基斯坦，提供援助、出售武器以及其他支持，”Small对路透表示。

巴方官员表示，中国政府和银行，包括国家开发银行 和中国工商银行 ，将向中资公司提供贷款，再由这些公司对项目进行投资。

官员们称，参与项目投资的中资公司包括三峡集团 、中国电力 、华能集团 、工商银行和中兴能源。(完)