《焦点》中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划，串连中东和欧洲市场

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
**中美在巴存在共同利益**
巴基斯坦称，中国将提供高达370亿美元的投资用于发电项目，装机容量达16,400兆瓦(MW)。优惠贷款将用于近100亿美元的基础设施项目。
根据美国国会研究服务处的数据，中国的投资计划超过了美国，后者自2002年以来向巴基斯坦提供了310亿美元资金，其中约三分之二用于安全方面。
曾写过中巴关系方面书籍的Andrew Small表示，虽然中美两国争夺对在亚洲的影响力，但在巴基斯坦却有共同利益，两国都希望该国政府稳定，能抗击极端武装分子。
“中国希望美国继续支持巴基斯坦，提供援助、出售武器以及其他支持，”Small对路透表示。
巴方官员表示，中国政府和银行，包括国家开发银行 和中国工商银行 ，将向中资公司提供贷款，再由这些公司对项目进行投资。
官员们称，参与项目投资的中资公司包括三峡集团 、中国电力 、华能集团 、工商银行和中兴能源。(完)
(编译 戴素萍/张若琪/李春喜 审校 张荻/张涛)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率