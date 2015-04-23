巴基斯坦地方官员称中巴经济走廊路线厚此薄彼

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Gul Yousafzai

路透巴基斯坦奎达4月22日 - 巴基斯坦地方官员周三抱怨称，规模460亿美元的中巴经济走廊路线改变，对其所在省份不公平。

中巴经济走廊北起中国新疆，南至巴基斯坦的瓜达尔港，是一条包括公路、铁路、油气和光缆通道在内的贸易走廊。

瓜达尔港位于巴基斯坦自然资源丰富、但最贫困、人口最少的俾路支省。

数十年来该省的反抗武装非常活跃。俾路支省的政界人士表示，为降低风险，政府规划部门将中巴经济走廊路线东移，尽可能绕开俾路支省的许多地区。

“我们不会接受这个决定，将坚决抵制，”俾路支省规划与发展部长Hamid Khan Achakzai向路透表示，“这非常不公平。”

曾担任该省官员的Jaffar Khan Mandokhel则指出，修改中巴经济走廊的路线只会让巴基斯坦最富裕的省份受益，这会引发“激烈反应”。

“修改路线是为了让旁遮普省最大程度地受益，而人们认为该省本已享有特权。”他说。

西北地区开伯尔-普赫图赫瓦省的反对派政治人物Imran Khan称，改变路线也将意味着中巴经济走廊很大程度上绕开了该省。他认为，对路线作出任何改变都是不公平的。

但巴基斯坦联邦规划部长Ahsan Iqbal否认中巴经济走廊路线作了任何改变，称该项目不应沦为各省份相互竞争的牺牲品。

“认为路线已改变的想法是错误的，”他在新闻发布会上说，“将此演变成各省之间的冲突，相当于破坏巨额投资项目。”（完）