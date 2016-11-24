专访：巴基斯坦官员称中国将对巴方追加85亿美元铁路和能源投资

路透伦敦11月23日 - 巴基斯坦计划与发展部长Ahsan Iqbal周三表示，已经与中国政府确定追加85亿美元的投资计划，这是两国能源、交通以及基础设施联合发展计划的组成部分。

此前双方已签订460亿美元的中国与巴基斯坦经济走廊(China-Pakistan Economic Corridor)项目，侧重于道路建设和能源基础设施，希望结束巴基斯坦国内长期电力短缺的问题，并打通中国西北内陆地区到巴基斯坦深水港瓜达尔的连接。

Iqbal在采访中对路透表示，此次新增投资中，约有45亿美元将用于升级卡拉奇与白沙瓦之间铁路干线的铁轨和信号系统，并将时速由目前的每小时60-80公里提高至160公里。

他补充说，另外40亿美元将用于一个液化天然气(LNG)终端和输送管道。

“目前这些计划均已获批准，因此我们的投资规模是460亿美元再加上85亿，接近550亿了，”他说。(完)