专访：巴基斯坦官员称中国将对巴方追加85亿美元铁路和能源投资

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月23日 - 巴基斯坦计划与发展部长Ahsan Iqbal周三表示，已经与中国政府确定追加85亿美元的投资计划，这是两国能源、交通以及基础设施联合发展计划的组成部分。
此前双方已签订460亿美元的中国与巴基斯坦经济走廊(China-Pakistan Economic Corridor)项目，侧重于道路建设和能源基础设施，希望结束巴基斯坦国内长期电力短缺的问题，并打通中国西北内陆地区到巴基斯坦深水港瓜达尔的连接。
Iqbal在采访中对路透表示，此次新增投资中，约有45亿美元将用于升级卡拉奇与白沙瓦之间铁路干线的铁轨和信号系统，并将时速由目前的每小时60-80公里提高至160公里。
他补充说，另外40亿美元将用于一个液化天然气(LNG)终端和输送管道。
“目前这些计划均已获批准，因此我们的投资规模是460亿美元再加上85亿，接近550亿了，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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