去年在巴基斯坦遭绑架的中国公民获释--巴国官员

路透伊斯兰堡8月23日 - 巴基斯坦内政部长Chaudhry Nisar Ali Khan周日称，一年多前在巴基斯坦遭塔利班绑架的一名中国游客已经获释。

“该游客在昨天深夜已被移交给我们……今日稍晚，大概一或一个半小时后，我们会将此人移交给中国驻巴基斯坦大使馆，”Khan对记者称。

这名中国男性游客去年5月在巴基斯坦西部城市Dera Ismail Khan附近遭绑架。

巴基斯坦塔利班高级指挥官Abdullah Bahar在事发不久后对路透称，该男子被他们扣押。

Khan没有透露该男子获释的详情，仅称这是情报行动以及巴方政府一年多来不断努力的结果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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