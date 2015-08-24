去年在巴基斯坦遭绑架的中国公民获释--巴国官员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯兰堡8月23日 - 巴基斯坦内政部长Chaudhry Nisar Ali Khan周日称，一年多前在巴基斯坦遭塔利班绑架的一名中国游客已经获释。
“该游客在昨天深夜已被移交给我们……今日稍晚，大概一或一个半小时后，我们会将此人移交给中国驻巴基斯坦大使馆，”Khan对记者称。
这名中国男性游客去年5月在巴基斯坦西部城市Dera Ismail Khan附近遭绑架。
巴基斯坦塔利班高级指挥官Abdullah Bahar在事发不久后对路透称，该男子被他们扣押。
Khan没有透露该男子获释的详情，仅称这是情报行动以及巴方政府一年多来不断努力的结果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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